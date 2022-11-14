Збірна Нідерландів продасть свої футболки із ЧС-2022: куди підуть гроші

Усі виручені кошти будуть надіслані будівельникам стадіонів

Керівництво нідерландського футболу вирішило підтримати робітників-мігрантів, які брали участь у будівництві стадіонів для чемпіонату світу в Катарі. Для цього буде влаштовано спеціальний аукціон.

Футболки гравців, у яких вони виступатимуть на мундіалі, продадуть після закінчення турніру. А всі виручені кошти буде відправлено будівельникам, повідомляє "Чемпіонат".

Раніше представники багатьох збірних висловилися на підтримку прав робітників, які скаржилися на погані умови праці, неоплачувану понаднормову роботу та недостатній час для відпочинку. Також повідомлялося, що під час будівництва загинуло близько 6500 людей.

Збірна Нідерландів на чемпіонаті світу зіграє в групі А, де команда зустрінеться з Сенегалом, Еквадором і Катаром.

Чемпіонат світу пройде з 20 листопада до 18 грудня. В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі світової першості — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми писали, що вперше в цьому столітті жодного легіонера з чемпіонату України не буде на мундіалі.