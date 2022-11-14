Сборная Нидерландов продаст свои футболки с ЧМ-2022: куда пойдут деньги

Все вырученные средства будут отправлены строителям стадионов

Руководство нидерландского футбола приняло решение поддержать рабочих-мигрантов, которые участвовали в строительстве стадионов для чемпионата мира в Катаре. Для этого будет устроен специальный аукцион

Футболки игроков, в которых они будут выступать на мундиале, продадут на после окончания турнира. А все вырученные средства будут отправлены строителям, сообщает "Чемпионат".

Ранее представители многих сборных высказались в поддержку прав рабочих, которые жаловались на плохие условия труда, неоплачиваемую сверхурочную работу и недостаточное время для отдыха. Также сообщалось, что во время строительства погибло около 6500 человек.

Сборная Нидерландов на чемпионате мира сыграет в группе А, где команде предстоит встретиться с Сенегалом, Эквадором и Катаром.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи мирового первенства — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы писали, что впервые в этом веке ни одного легионера из чемпионата Украины не будет на мундиале.