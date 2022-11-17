На ЧС-2022 гучний скандал: збірну звинуватили у підкупі суперників

Мундіаль у Катарі вже не пройде без скандалів

Катар міг підкупити відразу кількох гравців збірної Еквадору перед матчем-відкриттям на ЧС-2022 з футболу, який відбудеться у неділю, 20 листопада.

Про це повідомив журналіст, політичний аналітик та регіональний керівник Британського центру близькосхідних досліджень Амджад Таха у Twitter. Він заявив, що це підтвердили йому одразу кілька джерел з Катару та Еквадору. За словами Таха, 8 футболістів збірної Еквадору мають здати матч господарю турніру за 7,4 млн доларів.

"Катар підкупив вісім еквадорських гравців на 7,4 млн доларів, щоб вони програли матч (0:1, гол у 2-му таймі). П’ять інсайдерів з Катару та Еквадору підтвердили це.

Ми сподіваємось, що це брехня. Розраховуємо, що розповсюдження цієї інформації вплине на результат. Світ має протистояти корупції у ФІФА”, – написав Таха.

Матч ЧС-2022 у групі А Катар – Еквадор відкриє Мундіаль. Ця зустріч відбудеться 20 листопада на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі. Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки зароблять команди на турнірі, а також розповідав про букмекерські розклади напередодні старту змагань.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на ЧС-2022 відбувся перший курйоз.