Перший курйоз на ЧС-2022: одна з команд забула взяти форму у Катар

Конфузи у футболі відбуваються не лише на полі

Перед стартом чемпіонату світу з футболу стало відомо про курйозну ситуацію в стані збірної Гани, співробітники якої забули взяти з собою в Катар ігрову форму.

Про це повідомив ганський журналіст Френк Дарква у Twitter. Він зазначив, що адміністратор збірної просто забув екіпірування в Африці.

"У повідомленнях стверджується, що адміністратор команди Гани помилково залишив футболки в Гані. Чиновники тепер вживають усіх заходів для того, щоб форму було відправлено на базу команди", — написав Дарква.

Пізніше Френк оновив свій пост, зазначивши, що компанія Puma відправить ігрову форму футболістів збірної Гани прямо до Катару, а тому футболісти не повинні опинитися в безглуздій ситуації з відсутністю форми на Мундіалі.

Примітно, що з Ганою вже траплявся подібний випадок. Через безглузді дії футбольних функціонерів команда цієї країни залишилася без ігрової форми на Олімпіаді-2004 у Греції. У результаті тільки в день першої гри на олімпійському турнірі африканська збірна отримала нову форму жовтого кольору, яку купили в Афінах.

На другу гру футболісти збірної Гани вийшли вже у своїй формі.

На ЧС-2022 збірна Гани виступає у квартеті H разом із командами Португалії, Уругваю та Південної Кореї. Раніше "Телеграф" повідомляв про шанси команд на турнірі, а також про призові, які можуть заробити збірні.