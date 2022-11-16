Первый курьез на ЧМ-2022: одна из команд забыла взять форму в Катар

Конфузы в футболе происходят не только на поле

Перед самым стартом чемпионата мира по футболу стало известно о курьезной ситуации в стане сборной Ганы, сотрудники которой забыли взять с собой в Катар игровую форму.

Об этом сообщил ганский журналист Фрэнк Дарква в Twitter. Он отметил, что администратор сборной просто забыл экипировку в Африке.

"В сообщениях утверждается, что администратор команды Ганы по ошибке оставил футболки в Гане. Чиновники теперь принимают все меры для того, чтобы форма была отправлены на базу команды", — написал Дарква.

Позднее Фрэнк обновил свой пост, отметив, что компания Puma отправит игровую форму футболистов сборной Ганы прямо в Катар, а потому футболисты не должны оказаться в нелепой ситуации с отсутствием формы на Мундиале.

Примечательно, что с Ганой уже происходил подобный случай. Из-за нелепых действий футбольных функционеров команда этой страны осталась без игровой формы на Олимпиаде-2004 в Греции. В итоге только в день первой игры на олимпийском турнире африканская сборная получила новехонькую форму желтого цвета, которую приобрели в Афинах.

На вторую игру футболисты сборной Ганы вышли уже в своей форме.

На ЧМ-2022 сборная Ганы выступает в квартете H вместе с командами Португалии, Уругвая и Южной Кореи. Ранее "Телеграф" сообщал о шансах команд на турнире, а также о призовых, которые могут заработать сборные.