Кріштіану Роналду зберігає вдома прах померлих людей. Футболіст із ними розмовляє

Лідер збірної Португалії зізнався, що у його будинку є прах померлих батька та сина

Кріштіану Роналду дав велике інтерв’ю у Британії, за що вже поплатився. Його ігнорують партнери по збірній Португалії, і це за пару днів до старту чемпіонату світу.

Як пише The Sun, Роналду розповів, що зберігає вдома прах померлого новонародженого сина та батька.

"Я постійно з ними розмовляю, вони поряд зі мною. Вони допомагають мені бути краще як людині та батькові. І це те, чим я по-справжньому пишаюся... Цими посланнями, що отримую від них. Особливо – від сина…

Тоді Джорджина приїхала додому, і всі діти почали запитувати: "Де ще одна дитина? Де ще одна дитина?" Ми сиділи за столом, вони питали, де він. Через тиждень я сказав: "Давай будемо чесними з дітьми. Давай скажемо, що Ейнджел — так ми хотіли його назвати — вирушив до раю?" Діти все зрозуміли", – зізнався Кріштіану.

Нагадаємо, що у квітні Джорджина народила двійню. Але хлопчик помер. А дівчинка стала п’ятою дитиною Кріштіану Роналду. До цього він мав уже спільну доньку з Джорджиною — Алану Мартіну. Також у Кріштіану є діти від сурогатної матері – Матео, Єва та Кріштіану-молодший.