Криштиану Роналду хранит дома прах умерших людей. Футболист с ними разговаривает

Лидер сборной Португалии признался, что в его дома есть прах умерших отца и сына

Криштиану Роналду дал большое интервью в Британии, за что уже поплатился. Его игнорируют партнеры по сборной Португалии и это за пару дней до старта чемпионата мира.

Как пишет The Sun, Роналду рассказал, что хранит дома прах умершего новорожденного сына и отца.

"Я постоянно с ними разговариваю, они рядом со мной. Они помогают мне быть лучше как человеку и отцу. И это то, чем я по-настоящему горжусь… Этими посланиями, что получаю от них. Особенно – от сына…

Тогда Джорджина приехала домой, и все дети стали спрашивать: "Где еще один ребенок? Где еще один ребенок?" Мы сидели за столом, они продолжали спрашивать, где он. Спустя неделю я сказал: "Давай будем честными с детьми. Давай скажем, что Эйнджел – так мы хотели его назвать – отправился в рай?" Дети все поняли", – признался Криштиану.

Напомним, что в апреле Джорджина родила двойню. Но мальчик умер. А девочка стала пятым ребенком Криштиану Роналду. До этого у него была уже общая дочь с Джорджиной — Алана Мартина. Также у Криштиану есть дети от суррогатной матери — Матео, Ева и Криштиану-младший.