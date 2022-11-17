На ЧМ-2022 громкий скандал: сборную обвинили в подкупе соперников

Мундиаль в Катаре уже не пройдет без скандалов

Катар мог подкупить сразу нескольких игроков сборной Эквадора перед матчем-открытием на ЧМ-2022 по футболу, который состоится в воскресенье, 20 ноября.

Об этом сообщил журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха в Twitter. Он заявил, что это подтвердили ему сразу несколько источников из Катара и Эквадора. По словам Таха, 8 футболистов сборной Эквадора должны сдать матч хозяйке турнира за 7,4 млн долларов.

"Катар подкупил восемь эквадорских игроков на 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли матч (0:1, гол во 2-м тайме). Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это.

Мы надеемся, что это ложь. Рассчитываем, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА", – написал Таха.

Матч ЧМ-2022 в группе А Катар — Эквадор откроет Мундиаль. Эта встреча состоится 20 ноября на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Ранее "Телеграф" сообщал, сколько заработают команды на турнире, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне старта соревнований.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на ЧМ-2022 произошел первый курьез.