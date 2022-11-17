У росії заявили, що "нагнули б поляків", говорячи про ЧС-2022

Колишній радянський воротар розуміє, що відсутність рф на ЧС-2022 ніхто не помітить

У росії впевнені, що їхня збірна впоралася б у стиковому раунді відбору ЧС-2022 із Польщею. Усі команди рф були виключені з турнірів УЄФА та ФІФА через повномасштабне вторгнення в Україну, і матч з поляками так і не відбувся.

Про це в коментарі для sport24.ru заявив колишній воротар "Спартака" та ексчлен комітету з етики Російського футбольного союзу (РФС) Анзор Кавазашвілі. Цікаво, що 82-річний росіянин не соромився у висловлюваннях.

"Дуже хотілося б подивитися на збірну Карпіна (Валерій Карпін, — головний тренер збірної росії, — Ред.) в Катарі.

Глибоко розчарований тим, що наших хлопців виключили зі списку учасників. Поляків ми б нагнули в стиках і потрапили на Мундіаль, але на жаль.

Турнір чекаю з великим передчуттям. Не можна сказати, що ЧС-2022 без збірної росії – г*вно. Нашу відсутність там ніхто не помітить, якщо говорити чесно”, – заявив Кавазашвілі.

Чемпіонат світу з футболу пройде у Катарі з 20 листопада по 18 грудня. Збірна Польщі потрапила до групи С, де зіграє з Аргентиною, Саудівською Аравією та Мексикою. З розкладом безкоштовних трансляцій матчів ЧС-2022 з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.