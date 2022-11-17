В россии заявили, что "поимели бы поляков", говоря о ЧМ-2022

Бывший советский вратарь понимает, что отсутствие россии на ЧМ-2022 никто не заметит

В россии уверены, что их сборная справилась бы в стыковом раунде отбора ЧМ-2022 с Польшей. Все команды рф были исключены из турниров УЕФА и ФИФА из-за полномасштабного вторжения в Украину, и матч с поляками так и не состоялся.

Об этом в комментарии для sport24.ru заявил бывший вратарь "Спартака" и экс-член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили. Примечательно, что 82-летний россиянин не стеснялся в выражениях.

"Очень хотелось бы посмотреть на сборную Карпина (Валерий Карпин, — главный тренер сборной рф, — Ред.) в Катаре.

Глубоко разочарован, что наших ребят исключили из списка участников. Поляков мы бы поимели в стыках и попали на мундиаль, но увы.

Турнир жду с большим предвкушением. Нельзя сказать, что ЧМ-2022 без сборной россии – г*вно. Наше отсутствие там никто не заметит, если говорить честно", – заявил Кавазашвили.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Польши попала в группу С, где сыграет с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой. С расписанием бесплатных трансляций матчей ЧМ-2022 по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.