Капітан збірної Польщі не одягатиме на ЧС-2022 подарунок Андрія Шевченка

Роберт Левандовскі не має наміру грати в синьо-жовтій пов’язці

Збірна Польщі на чемпіонат світу летіла у супроводі винищувачів. Команда вже у Катарі і готується до свого першого матчу на турнірі. У вівторок, 22 листопада, поляки зіграють із Мексикою.

Напередодні капітан збірної Польщі Роберт Левандовскі поспілкувався з журналістами і повідомив, що не вдягатиме під час поєдинків чемпіонату світу синьо-жовту пов’язку, яку йому подарував Андрій Шевченко.

"Пов’язка Андрія Шевченка дійсно прибула з нами до Катару. Втім, немає жодних причин одягати її на матчі", — наводить слова Левандовскі Meczyki.

Раніше ми писали, що воротар збірної Польщі зазнав травми в останньому матчі перед мундіалем.

На груповому етапі поляки зіграють із Мексикою, Саудівською Аравією та Аргентиною. Цікаво, що модель пообіцяла воротареві збірної Мексики ніч кохання за перемогу на ЧС-2022.