Катар приготовил неприятный сюрприз для футбольных фанатов

Ближневосточная страна не пошла на сделку с ФИФА

Весьма неожиданно катарские официальные лица решили, что единственные напитки, которые будут продаваться болельщикам на стадионах во время чемпионата мира по футболу-2022, будут безалкогольными.

Об этом сообщает The New York Times. Данное решение ставит под угрозу многомиллионную сделку ФИФА с Budweiser.

Издание ссылается на представителя оргкомитета чемпионата. Неназванный чиновник уточнил, что решение о запрете алкоголя на объектах ЧМ-2022 уже принято. По информации источника, в ФИФА теперь думают, как уладить данную ситуацию, ведь на кону для футбольной федерации стоит 75-милионная долларовая сделка с производителем пива Budweiser. Кроме того, футбольный фанаты наверняка не обрадуются, когда узнают про "сухой" закон на Мундиале за несколько дней до старта ЧМ.

К слову, пиво по-прежнему будет доступно в роскошных люксах, зарезервированных для официальных лиц ФИФА и других богатых гостей.

Обновлено: ФИФА официально объявила о запрете на продажу алкогольного пива на стадионах ЧМ в Катаре.

ЧМ-2022 стартует 20 ноября матчем Катар – Эквадор. Накануне прогремел большой скандал в связи с матчем-открытием.

Ранее Катар опубликовал сводку строгих правил для гостей ЧМ-2022. К слову, на Мундиале планировалось установить даже отрезвители.