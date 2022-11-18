Катар приготовил неприятный сюрприз для футбольных фанатов
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Ближневосточная страна не пошла на сделку с ФИФА
Весьма неожиданно катарские официальные лица решили, что единственные напитки, которые будут продаваться болельщикам на стадионах во время чемпионата мира по футболу-2022, будут безалкогольными.
Об этом сообщает The New York Times. Данное решение ставит под угрозу многомиллионную сделку ФИФА с Budweiser.
Издание ссылается на представителя оргкомитета чемпионата. Неназванный чиновник уточнил, что решение о запрете алкоголя на объектах ЧМ-2022 уже принято. По информации источника, в ФИФА теперь думают, как уладить данную ситуацию, ведь на кону для футбольной федерации стоит 75-милионная долларовая сделка с производителем пива Budweiser. Кроме того, футбольный фанаты наверняка не обрадуются, когда узнают про "сухой" закон на Мундиале за несколько дней до старта ЧМ.
К слову, пиво по-прежнему будет доступно в роскошных люксах, зарезервированных для официальных лиц ФИФА и других богатых гостей.
Обновлено: ФИФА официально объявила о запрете на продажу алкогольного пива на стадионах ЧМ в Катаре.
ЧМ-2022 стартует 20 ноября матчем Катар – Эквадор. Накануне прогремел большой скандал в связи с матчем-открытием.
Ранее Катар опубликовал сводку строгих правил для гостей ЧМ-2022. К слову, на Мундиале планировалось установить даже отрезвители.