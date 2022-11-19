За ночь любви — семь лет тюрьмы! Жесткий запрет для фанатов на ЧМ-2022

Полиция Катара предупреждает — для иностранцев не будет никаких поблажек

Пока жены английских футболистов будут развлекаться на круизном лайнера, где не действуют законы Катара, фанатам придется совсем туго на мундиале.

Во-первых, буквально за два дня до старта чемпионата мира ФИФА под давлением организаторов запретила пиво на стадионах! Во-вторых, фанатов предупредили: никакого секса на одну ночь! Как пишет Daily Star, единственным исключением для болельщика может стать его официальная жена.

А вот интимные связи с незнакомыми людьми или гражданскими супругами в стране считаются преступлением. За это светит до семи лет лишения свободы. Полиция Катара акцентирует внимание на том, что для иностранцев в этом вопросе не будет никаких поблажек.

Ранее мы писали, что модели Onlyfans обещали игрокам сборной Мексики бесплатную подписку в случае выхода команды в 1/4 финала чемпионата мира.

ЧМ-2022 стартует 20 ноября матчем Катар – Эквадор. Накануне прогремел большой скандал в связи с первым матчем мундиаля.