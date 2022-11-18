Живой Нострадамус спрогнозировал финал ЧМ-2022

В битве за трофей сойдутся представители Европы и Южной Америки

Чемпионат мира по футболу — время прогнозов и предсказаний. На этот раз попытался угадать триумфатора мундиаля известный бразильский пророк Атос Саломе.

Саломе называют "Живым Нострадамусом" после того, как он предсказал эпидемию коронавируса и смерть королевы Елизаветы ІІ.

По мнению Атос, в финале ЧМ-2022 сойдутся команды из Южной Америки и Европы. Вероятней всего, Аргентина и Франция, сообщает Daily Star.

Более того, современный Нострадамус опасается, что новая вспышка пандемии может сказаться на ходе мирового первенства.

"Будем надеяться и молиться, чтобы не было аварий и самолеты не падали с неба", — пугает Саломе.

Прогнозы на ЧМ-2022

Естественно, что не только бразилец пытался предугадать развитие событий на чемпионате мира. Вот это несколько актуальных прогнозов.