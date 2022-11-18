Живой Нострадамус спрогнозировал финал ЧМ-2022
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В битве за трофей сойдутся представители Европы и Южной Америки
Чемпионат мира по футболу — время прогнозов и предсказаний. На этот раз попытался угадать триумфатора мундиаля известный бразильский пророк Атос Саломе.
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Саломе называют "Живым Нострадамусом" после того, как он предсказал эпидемию коронавируса и смерть королевы Елизаветы ІІ.
По мнению Атос, в финале ЧМ-2022 сойдутся команды из Южной Америки и Европы. Вероятней всего, Аргентина и Франция, сообщает Daily Star.
Более того, современный Нострадамус опасается, что новая вспышка пандемии может сказаться на ходе мирового первенства.
"Будем надеяться и молиться, чтобы не было аварий и самолеты не падали с неба", — пугает Саломе.
Прогнозы на ЧМ-2022
Естественно, что не только бразилец пытался предугадать развитие событий на чемпионате мира. Вот это несколько актуальных прогнозов.
- Компания EA Sports предсказала Аргентине победу на ЧМ-2022.
- Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. И у нее также мундиаль выиграла Аргентина.
- Кстати, Лионель Месси назвал победителя ЧМ-2022. Это не Аргентина.