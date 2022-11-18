Живий Нострадамус спрогнозував фінал ЧС-2022
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У битві за трофей зійдуться представники Європи та Південної Америки
Чемпіонат світу з футболу – час прогнозів та передбачень. На цей раз спробував вгадати тріумфатора мундіалю відомий бразильський пророк Атос Саломе.
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Саломе називають "Живим Нострадамусом" після того, як він передбачив епідемію коронавірусу та смерть королеви Єлизавети ІІ.
На думку Атоса, у фіналі ЧС-2022 зійдуться команди з Південної Америки та Європи. Найімовірніше, Аргентина та Франція, повідомляє Daily Star.
Більше того, сучасний Нострадамус побоюється, що новий спалах пандемії може вплинути на хід світової першості.
"Сподіватимемося і молитимемося, щоб не було аварій і літаки не падали з неба", — лякає Саломе.
Прогнози на ЧС-2022
Природно, що не лише бразилець намагався передбачити розвиток подій на чемпіонаті світу. Ось це кілька актуальних прогнозів.
- Компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022.
- Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. І в неї також мундіаль виграла Аргентина.
- До речі, Ліонель Мессі назвав переможця ЧС-2022. Це не Аргентина.