Живий Нострадамус спрогнозував фінал ЧС-2022

У битві за трофей зійдуться представники Європи та Південної Америки

Чемпіонат світу з футболу – час прогнозів та передбачень. На цей раз спробував вгадати тріумфатора мундіалю відомий бразильський пророк Атос Саломе.

Саломе називають "Живим Нострадамусом" після того, як він передбачив епідемію коронавірусу та смерть королеви Єлизавети ІІ.

На думку Атоса, у фіналі ЧС-2022 зійдуться команди з Південної Америки та Європи. Найімовірніше, Аргентина та Франція, повідомляє Daily Star.

Більше того, сучасний Нострадамус побоюється, що новий спалах пандемії може вплинути на хід світової першості.

"Сподіватимемося і молитимемося, щоб не було аварій і літаки не падали з неба", — лякає Саломе.

Прогнози на ЧС-2022

Природно, що не лише бразилець намагався передбачити розвиток подій на чемпіонаті світу. Ось це кілька актуальних прогнозів.