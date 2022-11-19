За ніч кохання – сім років в’язниці! Жорстка заборона для фанатів на ЧС-2022

Поліція Катару попереджає – для іноземців не буде жодних поблажок

Поки дружини англійських футболістів розважатимуться на круїзному лайнері, де не діють закони Катару, фанатам доведеться зовсім туго на мундіалі.

По-перше, буквально за два дні до старту чемпіонату світу ФІФА під тиском організаторів заборонила пиво на стадіонах! По-друге, фанатів попередили: жодного сексу на одну ніч! Як пише Daily Star, єдиним винятком для вболівальника може стати його офіційна дружина.

А ось інтимні зв’язки з незнайомими людьми або громадянським подружжям у країні вважаються злочином. За це світить до семи років позбавлення волі. Поліція Катару акцентує увагу на тому, що для іноземців у цьому питанні не буде жодних поблажок.

Раніше ми писали, що моделі Onlyfans обіцяли гравцям збірної Мексики безкоштовну підписку у разі виходу команди до 1/4 фіналу чемпіонату світу.

ЧС-2022 стартує 20 листопада матчем Катар – Еквадор. Напередодні пролунав великий скандал у зв’язку з першим матчем мундіалю.