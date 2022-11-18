Катар - Эквадор: где и когда смотреть матч открытие ЧМ-2022

Первая игра состоится в Эль-Хауре

Традиционно в первом матче Мундиаля выступит хозяйка турнира. В прямом эфире в Украине игру Катар — Эквадор, накануне которой произошел громкий скандал, покажут сразу несколько платформ.

Об этом сообщает "Суспільне Спорт". Игра пройдет в воскресенье, 20 ноября, в катарском городе Эль-Хаур на стадионе "Аль-Байт", начало встречи в 18:00 по киевскому времени. Перед поединком состоится небольшое шоу, посвященное открытию ЧМ-2022.

На территории Украины первый поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo. Предматчевая студия на "Суспільном" начнется в 17:05, а на Megogo — в 16:30. Добавим, у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучшие моменты встречи.

Напомним, перед стартом Мундиаля Катар ошарашил ФИФА решением о запрете алкоголя на стадионах. Из-за этого у международной федерации футбола могут возникнуть проблемы со спонсором. До этого ближневосточная страна опубликовал свод правил для иностранных болельщиков.