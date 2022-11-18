Катар — Еквадор: де і коли дивитись матч відкриття ЧС-2022

Перша гра відбудеться в Ель-Хаурі

Традиційно у першому матчі Мундіалю виступить господар турніру. У прямому ефірі в Україні гру Катар-Еквадор, напередодні якої стався гучний скандал, покажуть відразу кілька платформ.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт". Гра пройде в неділю, 20 листопада, у катарському місті Ель-Хаур на стадіоні "Аль-Байт", розпочнеться зустріч о 18:00 за київським часом. Перед поєдинком відбудеться невелике шоу, присвячене відкриттю ЧС-2022.

На території України перший поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo. Передматчева студія на "Суспільному" розпочнеться о 17:05, а на Megogo – о 16:30. Додамо, у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та найкращі моменти зустрічі.

Нагадаємо, перед стартом Мундіалю Катар приголомшив ФІФА рішенням про заборону алкоголю на стадіонах. Через це у міжнародної федерації футболу можуть виникнути проблеми зі спонсором. До цього близькосхідна країна опублікувала зведення правил для іноземних уболівальників.