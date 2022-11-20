Катар — Еквадор: онлайн найскандальнішого матчу ЧС-2022

У першому поєдинку світової першості фаворитом є збірна з Південної Америки

Неділя, 20 листопада, увійде до історії світового футболу. Це буде найпізніший початок чемпіонату світу. Турніру, який вперше пройде на Близькому Сході. О 18:00 за київським часом розпочнеться перший матч ЧС-2022. Хазяїн турніру Катар грає з Еквадором. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку із повторами відео голів. А напередодні відбудеться церемонія відкриття ЧС-2022.

Скандал

Цього тижня журналіст, політичний аналітик та керівник Британського центру близькосхідних досліджень Амджад Таха заявив, що вісім футболістів збірної Еквадору мають здати матч Катару за 7,4 млн доларів. Матч має завершитися з рахунком — 1:0, а гол заб’ють катарці у другому таймі.

Ще один скандал був пов’язаний із збірною Еквадору під час відбірного турніру. За еквадорців грав підставний футболіст. Представники Перу та Чилі навіть подавали позов до Спортивного арбітражного суду. Але той лише обмежився штрафом та зняттям очок з Еквадору у наступному відбірному циклі. І допустив команду до мундіалю.

Катар

Для катарців це буде дебютний чемпіонат світу. Команда є чинним чемпіоном Азії. У 2019 році Катар у фіналі обіграв збірну Японії — 3:1.

Еквадор

Латиноамериканці лише вчетверте в історії зіграють на чемпіонаті світу. Двічі вони не виходили з групи, а на ЧС-2006 дісталися 1/8 фіналу, де поступилися Англії — 0:1.

Історія зустрічей

2018 року команди провели товариський поєдинок, який виграв Катар — 4:3.

Хто фаворит

На перемогу Катару букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом – 3,55 (імовірність 26%), на нічию – 3,10 (32%), на успіх Еквадору – 2,37 (42%).

Де дивитись

На території України перший поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч Катар — Еквадор пройде на арені "Аль-Байт" у місті Аль-Хаур. Її місткість: 60 тисяч глядачів.

В основу дизайну стадіону увійшов бедуїнський намет, який був будинком для кочівників, які жили на березі Перської затоки. Арена символізує зв’язок минулого та майбутнього Катару. Інтер’єри спорткомплексу із суперсучасною начинкою нагадують багатий бедуїнський намет.

Після завершення мундіалю верхній ярус трибун розберуть і арена вміщатиме лише 32 тисячі глядачів.