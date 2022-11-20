Шейхи не купили Еквадор! Катар програв у матчі-відкритті ЧС-2022
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Господарі турніру зазнали болісної поразки
У неділю, 20 листопада, на чемпіонаті світу-2022 з футболу відбувся перший матч. Традиційно у грі-відкритті зіграла команда-господар Мундіалю.
Збірна Катару поступилася Еквадору з рахунком 0:2. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Героєм зустрічі став нападник Еквадору та турецького "Фенербахче" Енер Валенсія, який у першій половині оформив дубль, ще один гол форварда було скасовано через спірний офсайд. На 16-й хвилині Енер реалізував пенальті, який сам і заробив. Ще через 15 хвилин Валенсії вдався неймовірний удар головою, який поставив крапку у матчі. Катар не зумів організувати гідний штурм воріт Еквадору і закономірно поступився.
Відеоогляд матчу Катар — Еквадор буде доступний тут пізніше (повне відео матчу дивіться на megogo)
Відео голів:
Нагадаємо, напередодні цієї гри стався скандал. З’явилася інформація, що Катар нібито купив одразу 8 футболістів збірної Еквадору, щоб ті здали їм матч.
Таким чином, Еквадор очолив групу А, Катар — останній. У наступному турі еквадорці зіграють із Нідерландами, а господарі Мундіалю проведуть матч проти Сенегалу. Обидві зустрічі відбудуться 25 листопада. З розкладом та результатами всіх матчем ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що компанія EA Sports зробила прогноз на переможця чемпіонату світу 2022 року з футболу.