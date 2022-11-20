Шейхи не купили Эквадор! Катар проиграл в матче-открытии ЧМ-2022

Хозяева турнира потерпели болезненное поражение

В воскресенье, 20 ноября, на чемпионате мира-2022 по футболу состоялся первый матч. Традиционно в игре-открытии сыграла команда-хозяйка Мундиаля.

Сборная Катара уступила Эквадору со счетом 0:2. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Героем встречи стал нападающий Эквадора и турецкого "Фенербахче" Эннер Валенсия, который в первой половине оформил дубль, еще один гол форварда был отменен из-за спорного офсайда. На 16-й минуте Эннер реализовал пенальти, который сам и заработал. Еще через 15 минут Валенсии удался невероятный удар головой, поставивший точку в матче. Катар не сумел организовать достойный штурм ворот Эквадора и закономерно уступил.

Катар – Эквадор 0:2

Голы: Валенсия 16 (пенальти), 31

Предупреждения: Алшиб (15), Али (22), Будиаф (36), Афиф (78) – Кайседо (29), Мендес (56)

Катар: Алшиб, Педро Мигел, Хассан, Ахмед, Хишам, Хухи, Хатем, Алхайдос (Вад, 72), Будиаф, Афиф, Али (Мунтари, 72)

Эквадор: Галиндес, Торрес, Хинкепи, Эступиньян, Пресиадо, Ибарра (Сармиенто, 68), Плата, Мендес, Кайседо (Франко, 90), Эстрада (Родригес, 90), Валенсия (Сифуэнтэс, 77)

Статистика матча Катар - Эквадор

Турнирное положение команд в группе А на ЧМ-2022

Видеообзор матча Катар — Эквадор (полное видео матча смотрите на megogo)

Видео голов:

Напомним, накануне этой игры произошел скандал. Появилась информация, что Катар якобы купил сразу 8 футболистов сборной Эквадора, чтобы те сдали им матч.

Таким образом, Эквадор возглавил группу А, Катар — последний. В следующем туре эквадорцы сыграют с Нидерландами, а хозяева Мундиаля проведут матч против Сенегала. Обе встречи состоятся 25 ноября. С расписанием и результатами всех матчем ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.

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