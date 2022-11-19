Катар — Еквадор: прогноз на перший матч ЧС-2022 з футболу

Букмекери не вірять в успіх господарів Мундіалю

Катар, який звинуватили у підкупі футболістів, у матчі-відкритті чемпіонату світу з футболу 2022 року зіграє проти Еквадору. Букмекери віддають перевагу американській збірній у цьому протистоянні.

Про це повідомляє Парі-Матч. Еквадорці є незначними фаворитами зустрічі.

На думку фахівців, у господарів трохи менше шансів. На перемогу Катару букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 3,55 (імовірність 28% при маржі букмекерів 2%), нічия та успіх Еквадору менш ймовірні – 3,10 (32%) та 2,37 (42%) відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Катар — Еквадор:

Парі-Матч: (перемога Катару 3,55 — нічия 3,10 — перемога Еквадору 2,37)

До речі, букмекери напередодні оцінили шанси Катару та Еквадору на перемогу у турнірі.

Гра Катар — Еквадор відбудеться в неділю, 20 листопада в Ель-Хаурі на стадіоні "Аль-Байт". Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися матч-відкриття ЧС-2022 у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, влада Катару заборонила продавати алкогольне пиво на стадіонах під час ЧС-2022.