Такого не ожидал никто: на ЧМ-2022 в Катаре совершили каминг-аут

Директор ФИФА заявил, что он гей

В воскресенье, 20 ноября, старт главного спортивного события года — чемпионата мира по футболу. Впервые турнир пройдет в мусульманской стране со строгими законами морали. И это уже успели прочувствовать на себе болельщики.

Буквально за двое суток до старта мундиаля ФИФА запретила продажу пива на стадионах.

А власти Катара предупредили, что в стране сексом могут заниматься только муж с женой. Иначе — семь лет тюрьмы. Надолго сесть в тюрьму здесь можно и за гомосексуальность. Поэтому заявление директора ФИФА по связям с общественностью Брайана Суонсона было как гром среди ясного неба. На пресс-конференции в Дохе оон сообщил, что является геем.

"С тех пор как я начал работать в ФИФА, я видел много критики в адрес президента Джанни Инфантино в том числе от ЛГБТ-сообщества по поводу чемпионата мира в Катаре. Но я хочу сказать, находясь здесь, что как гей я чувствую себя комфортно", — приводит слова Суонсона Marca.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Откроет мундиаль матч Катар — Эквадор. И уже появилась информация, что поединок может быть договорным.

Ранее мы писали, что впервые в этом веке ни одного легионера из чемпионата Украины не будет на мундиале.

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