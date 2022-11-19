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Когда попал в ад: как футболисты спасаются от жары на ЧМ-2022 (видео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Футболисты охлаждаются под вентиляторами Новость обновлена 19 ноября 2022, 19:07
Футболисты охлаждаются под вентиляторами. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сборной Англии приходилось прерывать тренировки из-за высокой температуры

Чемпионат мира стартует уже 20 ноября. Это первый мундиаль, который пройдет в зимний период. Все из-за климата в Катаре. Там очень жарко, даже в декабре. К примеру, прогноз на ближайшую неделю в Дохе — 28-31 градус днем.

При такой температуре футболистам будет очень сложно. Даже современные системы охлаждения не спасают игроков на стадионах. В Twitter появилось видео тренировки сборной Англии, на которой футболисты время от времени подбегают к огромным вентиляторам, распыляющими воду, чтобы охладиться.

Что интересно, ранее компания BCA Research смоделировать ход чемпионата мира по футболу. И у нее мундиаль выиграла Аргентина. В финале аргентинцы обыграли Португалию.

Кстати, в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Теги:
#Футбол #Сборная Англии #ЧМ-2022 #ЧМ-2022 в Катаре