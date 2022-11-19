Коли потрапив до пекла пекло: як футболісти рятуються від спеки на ЧС-2022 (відео)

Збірній Англії доводилося переривати тренування через високу температуру

Чемпіонат світу стартує вже 20 листопада. Це перший мундіаль, що пройде у зимовий період. Все через клімат у Катарі. Там дуже спекотно, навіть у грудні. Наприклад, прогноз на найближчий тиждень у Досі — 28-31 градус вдень.

За такої температури футболістам буде дуже складно. Навіть сучасні системи охолодження не рятують гравців на стадіонах. У Twitter з’явилося відео тренування збірної Англії, на якому футболісти час від часу підбігають до величезних вентиляторів, що розпорошують воду, щоб охолонути.

Що цікаво, раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. І в неї мундіаль виграла Аргентина. У фіналі аргентинці обіграли Португалію.

До речі, в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.