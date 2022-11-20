Впервые за 44 года! Обладатель "Золотого мяча" покинул ЧМ-2022

Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира из-за травмы

Нападающий сборной Франции Карим Бензема не сможет принять участия в чемпионате мира. Форвард восстанавливался после повреждения и тренировался индивидуально. В субботу, 19 ноября, Карим присоединился к партнерам, но не смог закончить тренировку.

"Из-за травмы мышцы левого бедра Карим Бензема вынужден отказаться от участия в чемпионате мира. Вся команда разделяет печаль Карима и желает ему скорейшего выздоровления", – гласит публикация в Twitter сборной Франции.

Таким образом, это будет первый случай с 1978 года, когда обладатель "Золотого мяча" не сыграет на мундиале.

В 1978 году чемпионат мира проходил в Аргентине. Обладателем "Золотого мяча" в 1977-м стал датчанин Аллан Симонсен, выступавший за менхенгладбахскую "Боруссию". Однако его сборная не прошла квалификацию на ЧМ-1978.

После этого случая 10 раз подряд обладатели "Золотого мяча" выступали на чемпионатах мира. Это были Карл-Хайнц Румменигге (1982), Мишель Платини (1986), Марко ван Бастен (1990), Роберто Баджо (1994), Роналдо (1998), Майкл Оуэн (2002), Роналдиньо (2006), Лионель Месси (2010) и дважды Криштиану Роналду (2014, 2018).

Стартовый матч французов на ЧМ-2022 с австралийцами состоится 22 ноября в 21:00. Также участниками группы D являются сборные Дании и Туниса. Франция — действующий чемпион мира.

А стартует мундиаль 20 ноября. Мы ведем онлайн-трансляцию первого матча турнира Катар — Эквадор.