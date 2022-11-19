Сотни дронов и салют: в Катаре устроили огненное шоу перед стартом ЧМ-2022 (видео)

В небе дроны создали световые фигуры футболистов

Пиротехническое шоу с участием несколько сотен дронов прошло в столице Катара в субботу. Ровно за сутки до старта чемпионата мира по футболу.

Дроны создали световые фигуры играющих футболистов. Также они составили надпись Welcome to Qatar ("Добро пожаловать в Катар"). Вечер закончился масштабным салютом. В главную фан-зону чемпионата мира пришли порядка 18 тысяч человек.

Шоу, это конечно хорошо, но по фанатскому движению был нанесен болезненый удар буквально перед самим стартом мундиаля. ФИФА запретила продажу пива на стадионах.

А власти Катара предупредили, что в стране сексом могут заниматься только муж с женой. Иначе — семь лет тюрьмы.