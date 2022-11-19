Сотні дронів та салют: у Катарі влаштували вогняне шоу перед стартом ЧС-2022 (відео)

У небі дрони створили світлові фігури футболістів

Піротехнічне шоу за участю кількох сотень дронів пройшло у столиці Катару у суботу. Рівно за добу до старту чемпіонату світу з футболу.

Дрони створили світлові фігури граючих футболістів. Також вони склали напис Welcome to Qatar ("Ласкаво просимо до Катару"). Вечір закінчився масштабним салютом. До головної фан-зони чемпіонату світу прийшли близько 18 тисяч людей.

Шоу, це звичайно добре, але фанатському руху було завдано болючого удару буквально перед самим стартом мундіалю. ФІФА заборонила продаж пива на стадіонах.

А влада Катару попередила, що в країні сексом можуть займатися лише чоловік із дружиною. Інакше сім років в’язниці.