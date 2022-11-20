Вперше за 44 роки! Володар "Золотого м’яча" залишив ЧС-2022

Карім Бензема не зіграє на чемпіонаті світу через травму

Нападник збірної Франції Карім Бензема не зможе взяти участь у чемпіонаті світу. Форвард відновлювався після пошкодження та тренувався індивідуально. У суботу, 19 листопада, Карім приєднався до партнерів, але не зміг закінчити тренування.

"Через травму м’яза лівого стегна Карім Бензема змушений відмовитися від участі в чемпіонаті світу. Вся команда поділяє смуток Каріма і бажає йому якнайшвидшого одужання", — говорить публікація в Twitter збірної Франції.

Таким чином, це буде перший випадок із 1978 року, коли володар "Золотого м’яча" не зіграє на мундіалі.

1978 року чемпіонат світу проходив в Аргентині. Володарем "Золотого м’яча" 1977-го став данець Аллан Сімонсен, який виступав за менхенгладбахську "Боруссію". Однак його збірна не пройшла кваліфікацію на ЧС-1978.

Після цієї події 10 разів поспіль володарі "Золотого м’яча" виступали на чемпіонатах світу. Це були Карл-Хайнц Румменігге (1982), Мішель Платіні (1986), Марко ван Бастен (1990), Роберто Баджо (1994), Роналдо (1998), Майкл Оуен (2002), Роналдіньо (2006), Ліонель Мессі (2010) та двічі Кріштіану Роналду (2014, 2018).

Стартовий матч французів на ЧС-2022 із австралійцями відбудеться 22 листопада о 21:00. Також учасниками групи D є збірні Данії та Тунісу. Франція — чинний чемпіон світу.

А стартує мундіаль 20 листопада. Ми ведемо онлайн-трансляцію першого матчу турніру Катар — Еквадор.