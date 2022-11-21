США — Уельс: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Валлійці не пустили на мундіаль Україну

У понеділок, 21 листопада, на чемпіонаті світу з футболу буде зіграно матч групи В між збірними США та Уельсу. Трохи раніше проведуть зустріч Англія та Іран. Поєдинок відбудеться у місті Аль-Райян та розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу США — Уельс.

Підніжка Україні

Збірна Уельсу потрапила на мундіаль завдяки перемозі над Україною у вирішальному стиковому матчі. Валлійці здобули мінімальну перемогу після того, як Андрій Ярмоленко підправив м’яч у власні ворота.

США

Для американців це буде одинадцятий мундіаль в історії. Свого найкращого досягнення команда здобула на першому чемпіонаті світу. 1930 року збірна США виграла бронзові медалі.

Уельс

Валлійці лише вдруге пробилися на світову першість. У далекому 1958-му вони дійшли до чвертьфіналу.

Історія зустрічей

За всю свою історію збірні двічі зіграли між собою у товариських матчах. У 2003 році збірна США виграла — 2:0, а в 2020-му була зафіксована нічия — 0:0.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу США з коефіцієнтом – 2,39 (ймовірність 39%). Водночас тріумф валлійців та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 3,40 (29%) та 3,10 (32%) відповідно.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Ахмед бін Алі" (Аль-Райян). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Стадіон прийме 7 матчів: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу.

Після ЧС-2022 місткість скоротять удвічі, але арена залишиться футбольною. На ній гратиме клуб "Аль-Райян".

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

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