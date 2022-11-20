У вас проблеми: Стівен Кінг відреагував на найскандальніше рішення на ЧС-2022

Під час мундіалю на стадіонах не продаватимуть пиво

Відомий американський письменник Стівен Кінг відреагував на заборону продажу пива на стадіонах чемпіонату світу 2022 року у Катарі. ФІФА ухвалила це рішення буквально за два дні до старту турніру.

"Якщо ви не можете піти на матч чемпіонату світу без пива, у вас, можливо, проблеми", — написав Кінг у своєму Twitter.

До речі, напередодні чемпіонату світу влада Катару попередила, що в країні сексом можуть займатися лише чоловік із дружиною. Інакше сім років в’язниці.

Надовго сісти до в’язниці тут можна і за гомосексуальність. Тому заява директора ФІФА у зв’язках із громадськістю Брайана Суонсона була як грім серед ясного неба. На прес-конференції в Досі він повідомив, що є геєм.

А стартує мундіаль 20 листопада. Ми ведемо онлайн-трансляцію першого матчу турніру Катар — Еквадор.

Раніше ми повідомляли, що володар "Золотого м’яча" Карім Бензема пропустить чемпіонат світу.