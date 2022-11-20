У вас проблемы: Стивен Кинг отреагировал на самое скандальное решение на ЧМ-2022

Во время мундиаля на стадионах не будут продавать пиво

Известный американский писатель Стивен Кинг отреагировал на запрет продажи пива на стадионах чемпионата мира 2022 года в Катаре. ФИФА приняла это решение буквально за два дня до старта турнира.

"Если вы не можете пойти на матч чемпионата мира без пива, у вас, возможно, проблемы", — написал Кинг в своем Twitter.

Кстати, накануне чемпионата мира власти Катара предупредили, что в стране сексом могут заниматься только муж с женой. Иначе — семь лет тюрьмы.

Надолго сесть в тюрьму здесь можно и за гомосексуальность. Поэтому заявление директора ФИФА по связям с общественностью Брайана Суонсона было как гром среди ясного неба. На пресс-конференции в Дохе он сообщил, что является геем.

А стартует мундиаль 20 ноября. Мы ведем онлайн-трансляцию первого матча турнира Катар — Эквадор.

Ранее мы сообщали, что обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема пропустит чемпионат мира.