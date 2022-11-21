Сенегал — Нидерланды: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Это будет первая встреча в истории команд

В понедельник, 21 ноября, будет сыгран второй матч в группе А на чемпионате мира по футболу. Днем ранее Эквадор обыграл Катар. А теперь сыграют Сенегал и Нидерланды. Поединок состоится в Дохе и начнется в 18:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Сенегал — Нидерланды.

Шаманы

Сборная Сенегала осталась без своего лидера Садио Мане. Полузащитник "Баварии" получил травму в матче чемпионата Германии. Чтобы поставить его на ноги в стране даже призывали на помощь шаманов. Но это не помогло. Сане пропустит мундиаль.

Мигранты

Сборная Нидерландов поддержала мигрантов, которые работали в Катаре. Футболисты пригласили их на тренировку и даже сыграли спарринг. После ЧМ-2022 игроки Нидерландов продадут свои футболки на аукционе, чтобы помочь мигрантам.

Сенегал

Это будет третий чемпионат мира для Сенегала. В 2002 году команда доходила до четвертьфинала.

Нидерланды

Трижды команда играла в финалах чемпионата мира — 1974, 1978, 2010 — и все три раза проиграла.

История встреч

За всю свою историю сборные ни разу не сыграли между собой — ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор предлагают сделать ставку на победу Нидерландов с коэффициентом — 1,55 (вероятность 61%), котировки на ничью — 3,95 (25%), на успех Сенегала — 7,30 (14%).

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать на платформе Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Аль-Тумама" (Доха), которая вмещает 40 тысяч зрителей.

Архитекторов вдохновила традиционная катарская кружевная шапочка гафия – фасад явно напоминает узор этого головного убора. Названа арена в честь дерева, которое растет в регионе.

Стадион примет 8 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе, одну игру 1/8 финала и одну 1/4 финала. После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, а на территории спорткомплекса разместят центр спортивной медицины и отель.