Церемония открытия ЧМ-2022: онлайн-трансляция

Ближневосточная страна наверняка приготовила необычное шоу перед стартом Мундиаля

За час до начала первого матча чемпионата мира по футболу-2022 Катар — Эквадор состоится церемония открытия Мундиаля.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию церемонии открытия, которая состоится в катарском городе Эль-Хаур на стадионе "Аль-Байт". Организаторы держат в секрете, что будет происходить на мероприятии. Церемония открытия ЧМ-2022 ориентировочно начнется в 17.00 по киевскому времени.

Из-за критики Катара по поводу нарушений прав человека многие звезды отказываются выступать в Катаре, несмотря на соблазн выступить для многомиллионной аудитории и заработать большой гонорар. На данный момент известно, что в Катаре выступит популярный исполнитель Чонгук из K-pop-группы BTS.

На стадионе точно прозвучит гимн ЧМ-2022

В прямом эфире в Украине церемонию открытия ЧМ-2022 покажут официальные трансляторы Мундиаля — "Суспильне" и платформа Megogo. По окончании церемонии на поле выйдут футболисты Катара и Эквадора, которые сыграют в матче-открытия. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть онлайн игру Катар — Эквадор. Кроме того, "Телеграф" рассказывал о букмекерских раскладах накануне мероприятия.