Похоже, катарских организаторов ЧМ-2022 не смущает российская агрессия в Украине

Российские звезды фигурного катания выступят в Катаре во время ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в этой стране с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Об этом в комментарии Матч ТВ сообщил консультант оргкомитета по подготовке ЧМ-2022 в Катаре Алексей Сорокин. Он не стал называть конкретных фамилий, но заявил, что это будут громкие имена.

"Организовано несколько фан-зон, в том числе и под названием Hayya, где будет установлен лед и, мы надеемся, будут выступать и российские фигуристы. Имена назвать я не могу, но в ближайшее время организаторы анонсируют их. Это будут громкие имена", – заявил Сорокин

По информации источника, в Катаре покажут два ледовых шоу – "Лебединое озеро" и "Спящая красавица". Шоу с такими названиями продюсирует жена пресс-секретаря президент рф Дмитрия Пескова Татьяна Навка. А ледовый спектакль "Лебединое озеро" проводит Евгений Плющенко.

Ранее сообщалось, что Навка объявила санкции против США, из-за чего была высмеяна в сети.

Напомним, депутат госдумы рф Николай Валуев пожелал сборной россии победы на ЧМ-2022, хотя эта команда не участвует в турнире.