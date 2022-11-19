Росіяни виступлять на ЧС-2022 у Катарі: подробиці

Схоже, катарських організаторів ЧС-2022 не бентежить російська агресія в Україні

Російські зірки фігурного катання виступатимуть у Катарі під час ЧС-2022 з футболу, який пройде у цій країні з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Про це у коментарі Матч ТБ повідомив консультант оргкомітету з підготовки ЧС-2022 у Катарі Олексій Сорокін. Він не називав конкретних прізвищ, але заявив, що це будуть гучні імена.

"Організовано кілька фан-зон, у тому числі і під назвою Hayya, де буде встановлений лід і, ми сподіваємося, виступатимуть і російські фігуристи. Імена назвати я не можу, але найближчим часом організатори анонсують їх. Це будуть гучні імена", — заявив Сорокін

За інформацією джерела, в Катарі покажуть два льодові шоу — "Лебедине озеро" та "Спляча красуня". Шоу з такими назвами продюсує дружина прессекретаря президент рф Дмитра Пєскова Тетяна Навка. А льодову виставу "Лебедине озеро" проводить Євген Плющенко.

Раніше повідомлялося, що Навка оголосила санкції проти США, через що була висміяна в мережі.

Нагадаємо, депутат держдуми рф Микола Валуєв побажав збірній росії перемоги на ЧС-2022, хоча ця команда не бере участі в турнірі.