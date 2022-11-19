Церемонія відкриття ЧС-2022: онлайн-трансляція

Близькосхідна країна, напевно, приготувала незвичайне шоу перед стартом Мундіалю

За годину до початку першого матчу чемпіонату світу з футболу-2022 Катар-Еквадор відбудеться церемонія відкриття Мундіалю.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію церемонії відкриття, що відбудеться у катарському місті Ель-Хаур на стадіоні "Аль-Байт". Організатори тримають у секреті, що відбуватиметься на заході. Церемонія відкриття ЧС-2022 орієнтовно розпочнеться о 17.00 за київським часом.

Через критику Катару з приводу порушень прав людини багато зірок відмовляються виступати в Катарі, попри спокусу виступити на багатомільйонну аудиторію та заробити великий гонорар. На цей час відомо, що в Катарі виступить популярний виконавець Чонгук із K-pop-групи BTS.

На стадіоні прозвучить гімн ЧС-2022

У прямому ефірі в Україні церемонію відкриття ЧС-2022 покажуть офіційні транслятори Мундіалю — "Суспільне" та платформа Megogo. Після закінчення церемонії на поле вийдуть футболісти Катару та Еквадору, які зіграють у матчі-відкриття. Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути онлайн гру Катар — Еквадор. Крім того, "Телеграф" розповідав про букмекерські розклади напередодні заходу.