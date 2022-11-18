Шаманы не помогли: лидер сборной Сенегала пропустит ЧМ-2022

Садио Мане сделали операцию в Австрии

Мюнхенская "Бавария" опубликовала заявление о здоровье полузащитника Садио Мане. Сенегалец перенес операцию на сухожилии и пропустит ЧМ-2022. Ранее в Сенегале обращались к шаманам, чтобы те поставили на ноги футболиста.

"В четверг Мане перенес успешную операцию в Инсбруке, проведенную профессором Кристианом Финком и доктором Энди Уильямсом из Лондона.

В связи с этим футболист не сможет сыграть за Сенегал на чемпионате мира и начнет реабилитацию в Мюнхене в ближайшие несколько дней", – написано в заявлении "Баварии".

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе ЧМ-2022 Сенегал сыграет со сборными Катара, Эквадора и Нидерландов. Откроет мундиаль матч Катар — Эквадор. И уже появилась информация, что поединок может быть договорным.

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