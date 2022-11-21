Сенегал — Нідерланди: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
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Це буде перша зустріч в історії команд
У понеділок, 21 листопада, буде зіграно другий матч у групі А на чемпіонаті світу з футболу. Днем раніше Еквадор обіграв Катар. А тепер зіграють Сенегал та Нідерланди. Поєдинок відбудеться у Досі та розпочнеться о 18:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Сенегал — Нідерланди.
Шамани
Збірна Сенегалу залишилася без свого лідера Садіо Мане. Півзахисник "Баварії" отримав травму у матчі чемпіонату Німеччини. Щоб поставити його на ноги в країні, навіть закликали на допомогу шаманів. Але це не допомогло. Сане пропустить мундіаль.
Мігранти
Збірна Нідерландів підтримала мігрантів, які працювали у Катарі. Футболісти запросили їх на тренування та навіть зіграли спаринг. Після ЧС-2022 гравці Нідерландів продадуть свої футболки на аукціоні, щоб допомогти мігрантам.
Сенегал
Це буде третій чемпіонат світу для Сенегалу. 2002 року команда доходила до чвертьфіналу.
Нідерланди
Тричі команда грала у фіналах чемпіонату світу – 1974, 1978, 2010 – і всі три рази програла.
Історія зустрічей
За всю свою історію збірні жодного разу не зіграли між собою — ні в офіційних, ні в товариських матчах.
Хто фаворит
Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу Нідерландів з коефіцієнтом — 1,55 (імовірність 61%), котирування на нічию — 3,95 (25%), успіх Сенегалу — 7,30 (14%).
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть на платформі Megogo.
Стадіон
Матч відбудеться на арені Аль-Тумама (Доха), яка вміщує 40 тисяч глядачів.
Архітекторів надихнула традиційна катарська мереживна шапочка гафія — фасад явно нагадує візерунок цього головного убору. Названо арену на честь дерева, що росте у регіоні.
Стадіон прийме 8 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі, одну гру 1/8 фіналу та одну 1/4 фіналу. Після ЧС-2022 місткість скоротять удвічі, а на території спорткомплексу розмістять центр спортивної медицини та готель.