Шамани не допомогли: лідер збірної Сенегалу пропустить ЧС-2022

Садіо Мане зробили операцію в Австрії

Мюнхенська "Баварія" опублікувала заяву про здоров’я півзахисника Садіо Мане. Сенегалець переніс операцію на сухожиллі та пропустить ЧС-2022. Раніше у Сенегалі зверталися до шаманів, щоб ті поставили на ноги футболіста.

"У четвер Мане переніс успішну операцію в Інсбруку, проведену професором Крістіаном Фінком та доктором Енді Вільямсом із Лондона.

У зв’язку з цим футболіст не зможе зіграти за Сенегал на чемпіонаті світу і розпочне реабілітацію у Мюнхені в найближчі кілька днів", – написано у заяві "Баварії".

Чемпіонат світу 2022 року у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня. На груповому етапі ЧС-2022 Сенегал зіграє зі збірними Катару, Еквадору та Нідерландів. Відкриє мундіаль матч Катар — Еквадор. І вже з’явилася інформація, що поєдинок може бути договірним.

Раніше ми писали, що вперше цього століття жодного легіонера з чемпіонату України не буде на мундіалі.

Цікаво, що компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022.