ЧС-2022: турнірні таблиці всіх груп

До 1/8 фіналу чемпіонату світу вийдуть дві найкращі команди з кожної групи

З 20 листопада по 18 грудня проходить чемпіонат світу з футболу. 32 команди борються за головний трофей планети. Читайте наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.

До вашої уваги результати та турнірні таблиці кожної групи. У плей-офф вийдуть дві найкращі команди.

ГРУПА А

20.11. Катар – Еквадор – 1:0

21.11. Сенегал – Нідерланди

25.11. Катар – Сенегал

25.11. Нідерланди – Еквадор

29.11. Еквадор – Сенегал

29.11. Нідерланди – Катар

ГРУПА В

21.11. Англія – Іран

21.11. США – Уельс

25.11. Уельс – Іран

25.11. Англія – США

29.11. Іран – США

29.11. Уельс – Англія

ГРУПА З

22.11. Аргентина – Саудівська Аравія

22.11. Мексика – Польща

26.11. Польща – Саудівська Аравія

26.11. Аргентина – Мексика

30.11. Польща – Аргентина

30.11. Саудівська Аравія – Мексика

ГРУПА D

22.11. Данія – Туніс

22.11. Франція – Австралія

26.11. Туніс – Австралія

26.11. Франція – Данія

30.11. Туніс – Франція

30.11. Австралія – Данія

ГРУПА E

23.11. Німеччина – Японія

23.11. Іспанія – Коста-Ріка

27.11. Японія – Коста-Ріка

27.11. Іспанія – Німеччина

01.12. Японія – Іспанія

01.12. Коста-Ріка – Німеччина

ГРУПА F

23.11. Марокко – Хорватія

23.11. Бельгія – Канада

27.11. Бельгія – Марокко

27.11. Хорватія – Канада

01.12. Хорватія – Бельгія

01.12. Канада – Марокко

ГРУПА G

24.11. Швейцарія – Камерун

24.11. Бразилія – Сербія

28.11. Камерун – Сербія

28.11. Бразилія – Швейцарія

02.12. Сербія – Швейцарія

02.12. Камерун – Бразилія

ГРУПА H

24.11. Уругвай – Південна Корея

24.11. Португалія – Гана

28.11. Південна Корея – Гана

28.11. Португалія – Уругвай

02.12. Південна Корея – Португалія

02.12. Гана – Уругвай

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

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