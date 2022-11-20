ЧС-2022: турнірні таблиці всіх груп
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До 1/8 фіналу чемпіонату світу вийдуть дві найкращі команди з кожної групи
З 20 листопада по 18 грудня проходить чемпіонат світу з футболу. 32 команди борються за головний трофей планети. Читайте наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.
До вашої уваги результати та турнірні таблиці кожної групи. У плей-офф вийдуть дві найкращі команди.
ГРУПА А
- 20.11. Катар – Еквадор – 1:0
21.11. Сенегал – Нідерланди
25.11. Катар – Сенегал
25.11. Нідерланди – Еквадор
29.11. Еквадор – Сенегал
29.11. Нідерланди – Катар
ГРУПА В
21.11. Англія – Іран
21.11. США – Уельс
25.11. Уельс – Іран
25.11. Англія – США
29.11. Іран – США
29.11. Уельс – Англія
ГРУПА З
22.11. Аргентина – Саудівська Аравія
22.11. Мексика – Польща
26.11. Польща – Саудівська Аравія
26.11. Аргентина – Мексика
30.11. Польща – Аргентина
30.11. Саудівська Аравія – Мексика
ГРУПА D
22.11. Данія – Туніс
22.11. Франція – Австралія
26.11. Туніс – Австралія
26.11. Франція – Данія
30.11. Туніс – Франція
30.11. Австралія – Данія
ГРУПА E
23.11. Німеччина – Японія
23.11. Іспанія – Коста-Ріка
27.11. Японія – Коста-Ріка
27.11. Іспанія – Німеччина
01.12. Японія – Іспанія
01.12. Коста-Ріка – Німеччина
ГРУПА F
23.11. Марокко – Хорватія
23.11. Бельгія – Канада
27.11. Бельгія – Марокко
27.11. Хорватія – Канада
01.12. Хорватія – Бельгія
01.12. Канада – Марокко
ГРУПА G
24.11. Швейцарія – Камерун
24.11. Бразилія – Сербія
28.11. Камерун – Сербія
28.11. Бразилія – Швейцарія
02.12. Сербія – Швейцарія
02.12. Камерун – Бразилія
ГРУПА H
24.11. Уругвай – Південна Корея
24.11. Португалія – Гана
28.11. Південна Корея – Гана
28.11. Португалія – Уругвай
02.12. Південна Корея – Португалія
02.12. Гана – Уругвай
Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.
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