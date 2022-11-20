Англия — Иран: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Впервые в истории команды сыграют между собой

В понедельник, 21 ноября, первый матч в группе В на чемпионате мира по футболу сыграют Англия и Иран. Поединок состоится в Дохе и начнется в 15:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Англия — Иран.

Скандал

С сентября в Иране бушуют массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное ношение хиджаба" в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

Поддержал протесты и один из лучших бомбардиров в истории нациорнальных команд Али Даеи. Теперь футболисту грозит смертная казнь.

Перед мундиалем горячие головы даже предлагали дисквалифицировать сборную Ирана, а на ее место взять на ЧМ-2022 Украину. Но ФИФА даже не рассматривала такой вариант.

Англия

В 1966 году сборная Англии единственный раз становилась чемпионом мира. Но очень удачно выступила на двух последних крупных турнирах. На ЧМ-2018 играла в полуфинале, а на Евро-2020 доходила до финала, где уступила Италии в серии пенальти.

Иран

Команда Ирана пятый раз приехала на мундиаль, но еще ни разу не выходила из группы.

История встреч

За всю свою историю сборные Англии и Ирана ни разу не сыграли между собой — ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор предлагают сделать ставку на победу Англии с коэффициентом — 1,33 (вероятность победы 73%), котировки на ничью — 5,00 (20%), на триумф Ирана 13,50 (7%).

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Халифа" (Доха), которая вмещает 45 416 зрителей. Это один из старейших стадионов Катара, который построили в 1976 году и реконструировали в 2017-м.

На арене уже прошел финал клубного ЧМ-2019, в котором победил "Ливерпуль". Во время мирового первенства на стадионе пройдут восемь матчей, самый важный из которых – за третье место.