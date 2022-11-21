Первый погром на ЧМ-2022! Англия не заметила сборную Ирана, отказавшуюся от гимна

Во втором матче ЧМ-2022 было забито 8 мячей

В понедельник, 21 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся матч первого тура Англия — Иран.

Встреча группы B состоялась в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа и завершилась со счетом 6:2 в пользу англичан. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Начало первого тайма омрачила травма вратаря сборной Ирана Бейраванда, который спасая свои ворота столкнулся с собственным защитником. В итоге после затяжной паузы на поле появился менее опытный кипер Хоссейни. Иранцы сбили темп, однако англичане таки добились своего. В первом тайме "Львы" трижды огорчали номинальных гостей. За Англию забивали Джуд Беллингем, Букайо Сака и Рахим Стерлинг.

Во втором тайме зрители увидели 5 голов. За англичан дубль оформил все тот же Сака. Маркус Рашфорд и Джек Грилиш забили, выйдя на замену. За Иран дублем отметился Мехди Тареми.

Перед игрой футболисты сборной Ирана отказались петь национальный гимн, поддержав антиправительственные протесты.

Англия – Иран — 6:2

Голы: Беллингем, 35, Сака, 43, 62, Стерлинг, 45+1, Рашфорд, 71, Грилиш, 90 – Тареми, 65, 90+13 (пен.)

Предупреждения: Джаханбахш, 25, Пуралиганджи, 48

Англия: Пикфорд – Шоу, Магуайр (Дайер, 68), Стоунз, Трипьер – Беллингем, Райс – Стерлинг (Грилиш, 70), Маунт (Фоден, 71), Сака (Рашфорд, 70) – Кейн (Уилсон, 75).

Иран: Бейраванд (Хуссейн Хоссейни, 19) – Маджид Хоссейни, Чешми (Канаани, 46), Пуралиганджи – Мохаммади (Тораби, 63), Хаджсафи, Карими (Эзатолаги, 46), Нуроллахи (Азмун, 78), Мохаррами – Тареми, Джаханбакш (Голизадех, 46).

Статистика матча Англия - Иран

Турнирное положение команд в группе B на ЧМ-2022

Отметим, сборная Англии является одним из главных фаворитов ЧМ-2022, Иран — аутсайдер первенства. Тем не менее обе команды могут хорошенько заработать на турнире.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей на мундиале, а также турнирные таблицы группового этапа.