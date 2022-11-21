Перший погром на ЧС-2022! Англія не помітила збірну Ірану, яка відмовилася від гімну

У другому матчі ЧС-2022 було забито 8 м’ячів

У понеділок, 21 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбувся матч першого туру Англія — Іран.

Зустріч групи B відбулася в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа та завершилася з рахунком 6:2 на користь англійців. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Початок першого тайму затьмарила травма воротаря збірної Ірану Бейраванда, який, рятуючи свої ворота, зіткнувся з власним захисником. У результаті після затяжної паузи на полі з’явився менш досвідчений кіпер Хоссейні. Іранці збили темп, проте англійці таки досягли свого. У першому таймі "Леви" тричі засмучували номінальних гостей. За Англію забивали Джуд Беллінгем, Букайо Сака та Рахім Стерлінг.

У другому таймі глядачі побачили 4 голи. За англійців дубль оформив той самий Сака. Маркус Рашфорд та Джек Гріліш забили, вийшовши на заміну. За Іран дублем відзначився Мехді Таремі.

Перед грою футболісти збірної Ірану відмовилися співати національний гімн, підтримавши антиурядові протести.

Англія – Іран — 6:2

Голи: Беллінгем, 35, Сака, 43, 62, Стерлінг, 45+1, Рашфорд, 71, Гріліш, 90 – Таремі, 65, 90+13 (пен.)

Попередження: Джаханбахш, 25, Пураліганджі, 48

Англія: Пікфорд – Шоу, Магвайр (Даєр, 68), Стоунз, Тріпп’єр – Беллінгем, Райс – Стерлінг (Гріліш, 70), Маунт (Фоден, 71), Сака (Рашфорд, 70) – Кейн (Вілсон, 75).

Іран: Бейраванд (Хуссейн Хоссейні, 19) – Маджид Хоссейні, Чешмі (Канаані, 46), Пураліганджі – Мохаммаді (Торабі, 63), Хаджсафі, Карімі (Езатолагі, 46), Нуроллахі (Азмун, 78), Мохаррамі – Таремі, Джаханбакш (Голізадех, 46).

Статистика матчу Англія – Іран

Турнірне становище команд у групі B на ЧС-2022

Зазначимо, збірна Англії є одним із головних фаворитів ЧС-2022, Іран – аутсайдер першості. Проте обидві команди можуть добре заробити на турнірі.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів на мундіалі, а також турнірні таблиці групового етапу.