Англія — Іран: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Вперше в історії команди зіграють між собою

У понеділок, 21 листопада, перший матч у групі В на чемпіонаті світу з футболу зіграють Англія та Іран. Поєдинок відбудеться у Досі та розпочнеться о 15:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Англія — Іран.

Скандал

З вересня в Ірані вирують масові протести. Приводом для громадського обурення стала новина про смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією вдач за "неправильне носіння хіджабу" в Тегерані. У поліцейській дільниці студентка впала в кому, а за три дні померла в лікарні.

Підтримав протести і один із найкращих бомбардирів в історії національних команд Алі Даєї. Тепер футболістові загрожує смертна кара.

Перед мундіалем гарячі голови навіть пропонували дискваліфікувати збірну Ірану, а на її місце взяти на ЧС-2022 Україну. Але ФІФА навіть не розглядала такий варіант.

Англія

1966 року збірна Англії єдиний раз ставала чемпіоном світу. Але дуже вдало виступила на двох останніх великих турнірах. На ЧС-2018 грала у півфіналі, а на Євро-2020 доходила до фіналу, де поступилася Італії у серії пенальті.

Іран

Команда Ірану вп’яте приїхала на мундіаль, але ще жодного разу не виходила з групи.

Історія зустрічей

За всю свою історію збірні Англії та Ірану жодного разу не зіграли між собою — ні в офіційних, ні в товариських матчах.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу Англії з коефіцієнтом – 1,33 (імовірність перемоги 73%), котирування на нічию – 5,00 (20%), на тріумф Ірану – 13,50 (7%).

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Халіфа" (Доха), яка вміщує 45 416 глядачів. Це один із найстаріших стадіонів Катару, який збудували у 1976 році та реконструювали у 2017-му.

На арені вже пройшов фінал клубного ЧС-2019, у якому переміг "Ліверпуль". Під час світової першості на стадіоні пройдуть вісім матчів, найважливіший із яких – за третє місце.