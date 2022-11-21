Герой першого матчу ЧС-2022 підтримав Україну (фото)

Енер Валенсія сфотографувався у футболці "Шахтаря"

Нападник "Фенербахче" та збірної Еквадору Енер Валенсія став героєм першого матчу чемпіонату світу з футболу. Його два голи принесли перемогу Еквадору над Катаром.

Цікаво, що ще навесні Валенсія підтримав Україну після початку повномасштабної війни. Футболіст запостив у Instagram фотографію, на якій він у футболці донецького "Шахтаря" з написом "Футбол для миру". А дружина Енера вплела в коси жовту та синю стрічки. Це сталося після благодійного матчу, у якому турецький "Фенербахче" грав із українським клубом.

У понеділок, 21 листопада, на чемпіонаті світу буде зіграно три поєдинки:

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

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