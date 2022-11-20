Первый гол ЧМ-2022 забил форвард Эквадора: как это было (видео)

Эннер Валенсия реализовал пенальти

Чемпионат мира по футболу стартовал матчем Катар — Эквадор. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка.

Первый гол ЧМ-2022 забил нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия. На 16-й минуте встречи он реализовал пенальти.

Интересно, что Валенсия забил гол уже на 3-й минуте встречи. Но его отменили после просмотра VAR, там был офсайд.

Сборные Катара и Эквадора выступают в группе А вместе с командами Нидерландов и Сенегала. Их очный матч состоится, 21 ноября.

Напомним, что перед стартом мирового первенства журналист, политический аналитик и руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха заявил, что восемь футболистов сборной Эквадора должны сдать матч Катару за 7,4 млн долларов. Матч должен завершится со счетом — 1:0, а гол забьют катарцы во втором тайме. Как видим, пророчество Таха не сбылось.

Ранее мы писали, что компания BCA Research смоделировать ход чемпионата мира по футболу. И у нее мундиаль выиграла Аргентина. В финале аргентинцы обыграли Португалию.