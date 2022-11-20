Перший гол ЧС-2022 забив форвард Еквадору: як це було (відео)

Енер Валенсія реалізував пенальті

Чемпіонат світу з футболу стартував матчем Катар — Еквадор. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку.

Перший гол ЧС-2022 забив нападник збірної Еквадору Енер Валенсія. На 16-й хвилині зустрічі він реалізував пенальті.

Цікаво, що Валенсія забив гол уже на 3-й хвилині зустрічі. Але його скасували після перегляду VAR, там був офсайд.

Збірні Катару та Еквадору виступають у групі А разом із командами Нідерландів та Сенегалу. Їхній очний матч відбудеться, 21 листопада.

Нагадаємо, що перед стартом світової першості журналіст, політичний аналітик та керівник Британського центру близькосхідних досліджень Амджад Таха заявив, що вісім футболістів збірної Еквадору мають здати матч Катару за 7,4 млн доларів. Матч має завершитися з рахунком — 1:0, а гол заб’ють катарці у другому таймі. Як бачимо, пророцтво Таха не справдилося.

Раніше ми писали, що компанія BCA Research змоделювала хід чемпіонату світу з футболу. І в неї мундіаль виграла Аргентина. У фіналі аргентинці обіграли Португалію.