Сын президента Либерии забил за сборную США на ЧМ-2022

Поединок завершился боевой ничьей — первой на этом турнире

На чемпионате мира по футболу 21 ноября был сыгран матч группы В между сборными США и Уэльса. Поединок завершился со счетом — 1:1. Мы вели онлайн-трансляцию матча США — Уэльс.

Накануне встречи к американским футболистам обратился президент США Джо Байден с мотивационными словами. А героем встречи для Штатов едва не стал сын президента Либерии — Тимоти Веа.

В первом тайме Тимоти реализовал выход один на один и вывел сборную США вперед.

Тимоти Веа родился в Нью-Йорке. Там он начинал заниматься футболом, потом был в клубной системе "Пари Сен-Жермен", даже сыграл пару матчей за клуб. Сейчас выступает за "Лилль".

Его отец Джордж Веа — единственный африканский футболист, который стал обладателем "Золотого мяча" (1995). С 2018 года — президент Либерии.

Испортил настроение семейству Веа и всему США Гарет Бейл. Валлиец заработал пенальти и сам его реализовал.

США — Уэльс — 1:1

Голы: Веа (36) — Бейл (82, пен.)

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии.

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