Огромные суммы: стали известны гонорары арбитров ЧМ-2022

Лишь за участие в турнире главный рефери получит 70 тысяч долларов

В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу. Турнир, где арбитры заработают фантастические гонорары. В три раза больше, чем на матчах Лиги чемпионов.

Как сообщает AS, каждый главный судья ЧМ-2022 получит по 70 тысяч долларов бонуса. Работа на матче группового этапа оценивается в 3 тысячи долларов, а за игру плей-офф платят 10 тысяч.

Заработок лайнсменов ниже — 25 тысяч долларов за участие в чемпионате мира, 2500 за матч в группе и 5 тысяч за игру плей-офф. Столько же будут платить и резервным арбитрам.

У рефери, которые будут работать на VAR матч в группе оценен в 3000 долларов, поединок плей-офф — в 5000.

Всего на чемпионат мира приехало 36 главных арбитров, 69 лайнсменов и 24 специалиста для VAR.

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии.

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